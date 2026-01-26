Паевой инвестфонд «РСХБ АгроМ» стал владельцем завода «Смак» в Екатеринбурге

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РСХБ АгроМ» стал единственным акционером екатеринбургского хлебокомбината АО «Смак», который был изъят в пользу РФ в 2024 году (ранее принадлежал «Макфе»). Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ЗПИФ стал владельцем с 23 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, управление ЗПИФ «РСХБ АгроМ» осуществляет ООО «РСХБ Управление активами» (связано со структурами Россельхозбанка), зарегистрированное в Москве.

Хлебокомбинат «Смак» был основан 15 мая 1927 года как первое предприятие промышленного хлебопечения на Урале, говорится на сайте предприятия. В 2000 году комбинат вошел в агропромышленное объединение «Макфа». Хлебокомбинат работает на ул. Свердлова, несколько лет назад завод запустил новую площадку. Полностью перевезти производство из помещений на ул. Свердлова, 8 на территорию логопарка планировали в течение нескольких лет.

В ноябре прошлого года «Ъ-Южный Урал» сообщал, что структура РСХБ стала владельцем нескольких национализированных активов «Макфы» и «Арианта». Позже под контроль перешли еще шесть активов.

Напомним, Центральный райсуд Челябинска изъял у Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обратил в доход государства АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний в 2024 году. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб. В январе 2025 года суд обратил в доход государства ООО «Мишкинский продукт» в рамках взыскания дивидендов и прибыли с экс-владельцев «Макфы».

Мария Игнатова