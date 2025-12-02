В собственность структуры РСХБ перешли еще шесть компаний «Макфы» и «Арианта»

ООО «Капитал» (Москва, принадлежит АО «РСХБ Капитал» Россельхозбанка) стало собственником еще шести компаний, принадлежавших национализированным холдингам «Макфа» и «Ариант». 100% уставного капитала организаций перешли новому владельцу 26 и 27 ноября. Информация об этом опубликована в «СПАРК Интерфакс».

Так, «Капитал» стал владельцем трех активов, изъятых у семьи бизнесмена Александра Аристова,— ООО «Агрофирма „Ариант“», ООО «Кубань-Вино» и ООО «Агрофирма „Южная“». А также трех организаций, ранее принадлежавших семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его окружению. Это ООО «Арктика-сервис», ООО «УК Агромакфа» и ООО «Мишкинский продукт».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее «Капиталу» перешли девять бывших компаний «Макфы» и одна «Арианта»: ООО «УК М-Групп», «Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго», «Эмитент консалтинг» и «Центр пищевой индустрии — Ариант».

АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний Центральный районный суд Челябинска изъял у Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб. В январе 2025 года суд обратил в доход государства ООО «Мишкинский продукт» в рамках взыскания дивидендов и прибыли с экс-владельцев «Макфы».

Агрохолдинг «Ариант» стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд руб. с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.