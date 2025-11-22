Структура РСХБ стала владельцем национализированных активов «Макфы» и «Арианта»

Московское ООО «Капитал» (принадлежит АО «РСХБ Капитал», Россельхозбанк) стало собственником активов национализированных холдингов «Макфа» и «Ариант». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в собственность РСХБ перешло ООО «УК М-Групп», которое управляло АО «Макфа». Теперь «Капиталу» также принадлежат компании «Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго» и «Эмитент консалтинг».

Кроме того, «Капиталу» теперь принадлежит 100% доли в ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», крупнейшее производство макарон в России стало собственностью государства в мае 2024 года. Суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у Михаила Юревича и Вадима Белоусова, членов их семей и окружения АО «Макфа» и 26 связанных с ней организаций. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб. 23 января 2025 года суд также обратил в доход государства ООО «Мишкинский продукт» в рамках взыскания дивидендов и прибыли с экс-владельцев «Макфа».

В апреле 2024 года по заявлению Генпрокуратуры РФ были обращены в доход государства ООО «Агрофирма "Ариант"», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"» в счет взыскания 105 млрд руб. с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.

Все изъятые активы холдингов «Макфа» и «Ариант» находились под управлением «РСХБ-Финанс».