Uniper подала иск к «Газпрому» на 45 млн евро

Германская Uniper хочет получить от «Газпрома» (MOEX: GAZP) плату за прокачку по газопроводу OPAL (соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы). Иск на 45 млн евро касается контракта от 1 июня 2012 года, сообщает «Интерфакс».

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT; подразделение Uniper, владеет 20% в OPAL) инициировало разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате. Рассматривать иск будут в Женеве. Дата судебного заседания не уточняется.

LBGT была основана в 2007 году и занимается транспортировкой и хранением природного газа. OPAL технически эксплуатируется компанией GASCADE Gastransport GmbH (ранее была дочерней структурой «Газпрома»), которая владеет 80% газопровода.

В середине января российский суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом. Инстанция постановила взыскать с LBGT 45,2 млн евро в случае неисполнения постановления суда.