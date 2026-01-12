Российский суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании «Газпром (MOEX: GAZP) экспорт» и запретил «дочке» немецкой энергетической компании Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — судиться с ней за границей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Газпром экспорт» просил запретить европейской компании продолжать разбирательство в арбитраже при Международной торговой палате в Женеве. Российский суд удовлетворил заявление «Газпром экспорта». Также инстанция постановила взыскать с дочерней компании Uniper €45,2 млн в случае неисполнения постановления суда. С ответчика взыскана госпошлина в размере 50 тыс. руб.

Компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH принадлежит 20% газопровода OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы. Технически OPAL эксплуатируется компанией GASCADE Gastransport GmbH (ранее была дочерней структурой «Газпрома»), которая владеет 80% газопровода. Как пишет ТАСС, через несколько дней после подачи иска российской компанией Uniper заявила о намерении продать свою долю в газопроводе.