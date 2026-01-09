Десять мостов в Белгородской области отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт десяти искусственных сооружений запланирован в Белгородской области на 2026 год. Программа работ включает мосты и путепроводы в семи муниципалитетах региона. Об этом сообщили в Министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

В перечень вошли объекты в Алексеевском, Борисовском, Волоконовском, Красногвардейском округах и Белгороде (по одному), в Белгородском округе (два) и в Старооскольском округе (три). Одним из ключевых объектов станет реконструкция моста через реку Черная Калитва на автодороге «Белгород — Новый Оскол — Советское» — Шапорево. В ведомстве указали, что сооружение не соответствует нормативам по грузоподъемности и безопасности движения. Также работы затронут путепровод на улице Михайловское шоссе в Белгороде.

В 2026 году Белгородской области выделят 1,34 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Средства направят на приведение автодорог в нормативное состояние и строительство мостов.

Ульяна Ларионова