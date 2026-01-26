«Ростех» вышел из проекта со структурой Карапетяна по созданию сети медлабораторий

Структуры «Ростеха» окончательно вышли из проекта создания единой службы клинической лабораторной диагностики, который предполагалось реализовать совместно с «Ташир Медика» Самвела Карапетяна, выяснил «Ъ». Как следует из данных СПАРК, структура госкорпорации ООО «РТ-Развитие бизнеса» в конце 2025 года передала партнеру 10% в ООО «Централизованные диагностические системы» (ЦДС). После сделки «Ташир Медика» стала единственным акционером. Комментариев стороны не предоставили.

По данным СПАРК, в 2022–2023 годах были созданы дочерние структуры в Самаре и Екатеринбурге. Самарская компания ликвидирована в 2024 году, екатеринбургская продолжает работу. В реестрах госзакупок отражены три контракта ЦДС на сумму около 55 млн руб., заключенные в 2021 году с горбольницей в Астрахани. Иных сведений об участии в закупках нет.

Соглашение о создании оператора сети высокотехнологичных централизованных клинико-диагностических лабораторий было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Проект задумывался для создания федерального оператора с консолидацией лабораторных исследований в нескольких регионах и созданием сети медцентров за пять лет. Объем инвестиций не раскрывался.

