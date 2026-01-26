Идейная недостаточность

Структуры «Ростеха» окончательно вышли из очередного проекта по созданию централизованной лабораторной службы для медицинских целей. Федерального оператора госкомпания планировала создать в партнерстве с «Ташир Медика» в 2021 году, а за несколько лет до этого «Ростех» договаривался о похожем проекте с Siemens, но он так и не был реализован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Ростех» вышел из проекта единой службы клинической лабораторной диагностики, который планировал реализовать вместе с «Ташир Медика» Самвела Карапетяна. Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, структура госкомпании — ООО «РТ-Развитие бизнеса» — в конце 2025 года передала «Ташир Медика» 10% в ООО «Централизованные диагностические системы». Теперь «Ташир Медика» — единственный акционер этой компании. В «Ташир Медика» и «Ростехе» не предоставили “Ъ” комментариев.

Как сказано на сайте «Ташир Медика», ООО «Централизованные диагностические системы» (ЦДС) — это «оператор по созданию сети высокотехнологичных централизованных клинико-диагностических лабораторий в РФ». Соглашение о создании проекта для таких целей «Ташир Медика» и структуры «Ростеха» подписали на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Объем инвестиций в проект не раскрывался.

Предполагалось, что совместное предприятие станет федеральным оператором, который консолидирует лабораторные исследования в нескольких регионах России. На его базе за пять лет планировалось создать сеть медцентров. По данным СПАРК, в 2022–2023 годах в рамках проекта были созданы две дочерние структуры — в Самаре и Екатеринбурге. Самарская компания была ликвидирована в 2024 году, екатеринбургская пока работает.

ООО ЦДС, как следует из СПАРК, создано в 2019 году. Первоначально его бенефициаром был Арсен Галстян, руководитель «Ташир Медика». В 2021 году по 25% в проекте получили структуры «Ростеха» — «РТ-Развитие бизнеса» и «Швабе», а остальные 50% перешли напрямую к «Ташир Медика». В 2023 году «Швабе» полностью вышла из капитала, а у «РТ-Развитие бизнеса» осталось 10%. В 2023–2024 годах у ООО ЦДС не было выручки, но был чистый убыток в 20,3 млн руб. в 2023 году, 15,6 млн руб. — в 2024 году.

«Ташир Медика», консолидировав актив, может интегрировать его в свою медицинскую экосистему, отмечает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. Сейчас в контуре «Ташира» несколько активов в медицинском бизнесе, в том числе патоморфологическая лаборатория Unium, IT-компания «Нетрика Медицина», дистрибутор оборудования для диагностики «Гален». Получив полный контроль над активом, «Ташир Медика», в свою очередь, сможет усилить диагностическое звено, считает господин Зайцев.

1,78 триллионов рублей составил объема рынка платных медицинских услуг России в 2025 году, по данным Eqiva

В открытых реестрах госзакупок есть сведения о трех контрактах ЦДС на общую сумму около 55 млн руб., заключенных в 2021 году с городской клинической больницей в Астрахани. Других данных об участии компании в госзакупках нет. Масштабировать проект до федерального уровня так и не удалось из-за практической нереализуемости изначально заявленной модели, считает Александр Зайцев. Это уже не первая попытка создания централизованной сети лабораторий в России. Например, в 2018 году «Ростех» договаривался о похожем проекте с немецкой Siemens. Инвестиции в него на первых этапах реализации могли составить около 4 млрд руб.

Виктория Колганова, Анатолий Костырев