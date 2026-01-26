В России падают розничные продажи сушеных рыбных закусок

С декабря 2024 года по ноябрь 2025 года розничные продажи сушеных рыбных закусок сократились на 7% год к году в натуральном выражении, следует из данных аналитической компании «Нильсен» (есть у «Ъ»). Спрос на чипсы за этот период снизился на 3%. При этом в денежном выражении продажи рыбных закусок выросли на 9%, чипсов — на 10,8%.

Спрос на сушеные рыбные закуски начал заметно снижаться начиная со второго квартала прошлого года, говорят в сети «Лента». Там связали это с подорожанием сырья, в частности — высокой стоимостью кальмара из-за низкого улова. Похожая ситуация наблюдается и с картофельными чипсами: производителям приходилось весной закупать импортную картошку, что сказалось на розничной цене.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные продуктовые сети в России) заявили, что в категории снеков идет перераспределение спроса в сторону продуктов категории ЗОЖ. По данным «Нильсен», за 12 месяцев по ноябрь 2025 года в целом натуральные продажи в индустрии снеков, куда входят указанные категории, увеличились всего на 0,3% год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «Рыбке не хватило пива».