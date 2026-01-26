Вода Енисея поднимается у села Подсинее в Хакасии

Уровень воды в реке Енисей у села Подсинее в Хакасии может превысить опасную отметку в 360 см. Предупреждение опубликовало главное управление МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометеорологов.

Рост уровня вызван движением кромки льда. По данным спасателей, в зону затопления 26—27 января попадают пониженные участки местности на берегу Енисея в нижнем бьефе Майнской ГЭС.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этого года воды Енисея подтопили десятки приусадебных участков в городе Енисейске Красноярского края.

Валерий Лавский