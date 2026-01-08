Три десятка приусадебных участков подтоплены на севере Красноярского края

В Енисейском муниципальном округе подтоплено 28 приусадебных участков из-за поднятия уровня воды в реках во время ледостава на Енисее. Как сообщили в МЧС Красноярского края, в Енисейске река Мельничная подтопила 20 приусадебных участков и два участка автодороги, а в селе Озерном река Кемь затопила восемь приусадебных участков.

По данным спасательного ведомства, уровень воды постепенно снижается. В Енисейске он составляет 1058 см (-7 см за сутки), в Абалакове и Стрелке — 740 см (-2 см).

Сейчас кромка ледостава находится на участке населенных пунктов Стрелка — Казачинское. МЧС и администрация Енисейского муниципального округа держат на контроле ход ледостава.

Михаил Кичанов