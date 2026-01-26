В 2025 году количество длительных задержек авиарейсов выросло вдвое

По итогам 2025 года доля рейсов, вылетевших с задержкой более трех часов, выросла в два раза в годовом выражении, до 4% от всех 865 тыс. отслеженных рейсов. Доля рейсов с задержкой более четырех часов также удвоилась: с 1% до 2%, следует из предоставленных «Ъ» данных «АльфаСтрахования».

При усредненной оценке в 150 кресел на рейс в прошлом году около 4,5 млн пассажиров 30,5 тыс. рейсов ожидали вылета более трех часов, причем 3 млн из них ждали более четырех часов. Каждый восьмой авиарейс задерживался с вылетом на час и более.

Тренд на рост опозданий в «АльфаСтраховании» подтверждают статистикой выплат: в 2025 году там урегулировали 133,9 тыс. страховых случаев по задержкам и отменам авиарейсов — на 287% больше, чем в 2024 году. Доля рейсов, вылетевших по расписанию (с задержкой до 15 минут), упала за год с 71% до 59%. В 2023 году она превышала 80%.

Лидерами по пунктуальности в Московском авиаузле в 2025 году остались Шереметьево, где 50% рейсов вылетали вовремя (в 2024 году — 67%), и Домодедово, где вовремя также отправляли каждый второй рейс (55% в 2024 году). В Жуковском доля вылетов точно по расписанию снизилась с 40% до 36%, во Внуково — с 41% до 32%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зал удвоенного ожидания».