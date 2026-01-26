Премьер-министр Канады отверг возможность свободной торговли с Китаем

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в Оттаве, передает CBC News.

Господин Карни отметил, что работа с Китаем сосредоточена на решении ряда вопросов, возникших за последние несколько лет. В частности, речь идет о торговле китайскими электромобилями, а также аграрной и рыбной продукцией.

Премьер подчеркнул, что Канада строго соблюдает свои обязательства в рамках соглашения Канада—США—Мексика. Этот международный договор предусматривает, что любая из трех стран должна заранее уведомлять партнеров в случае намерения подписать соглашение о свободной торговле с экономиками, которые не относятся к рыночным, включая Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на все канадские товары, если Канада заключит торговую сделку с Китаем.