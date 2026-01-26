Малый бизнес ждет усиление контроля после обрушения здания в Новосибирске

Обрушение здания магазина в Новосибирске может привести к усилению контроля за работой малого и среднего бизнеса в части использования недвижимости. Речь об этом шла на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мне кажется, после этой трагедии настало время как-то более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей в предыдущие годы, связанных с самовольным строительством, с самовольным переоборудованием, реконструкцией зданий…»,— сказал глава региона, обращаясь к руководителям муниципалитетов. По его словам, эту работу необходимо провести аккуратно, а ее результатом должно стать «выявление объектов, которые больше всего вызывают у нас беспокойство».

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 января на ул. Наумова в Первомайском районе Новосибирска из-за скопившегося на кровле снега рухнуло здание магазина. В результате один человек погиб, еще двое были госпитализированы. По данным мэрии, здание магазина первоначально было самостроем, а затем объект легализовали решением суда.

Валерий Лавский