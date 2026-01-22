Как снег на головы

Поздно вечером 21 января завершились пятичасовые аварийно-спасательные работы на месте рухнувшего магазина в Первомайском районе Новосибирска. В результате обрушения кровли и второго этажа здания под тяжестью скопившегося снега один человек погиб, еще двое были госпитализированы с ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и задержали владельца здания. По данным мэрии, оно было построено самовольно около десяти лет назад, а затем легализовано после судебного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительным данным, кровля магазина в Новосибирске не выдержала скопившегося на ней снега

Фото: Прокуратура Новосибирской области По предварительным данным, кровля магазина в Новосибирске не выдержала скопившегося на ней снега

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Около 23:00 21 января главное управление МЧС по Новосибирской области завершило работы на месте рухнувшего здания магазина на ул. Наумова, 26 в Первомайском районе Новосибирска. «Своевременно усиленная группировка сил и техники, а также оперативно принятые меры и решения позволили ликвидировать последствия обрушения конструкций здания на площади 600 “квадратов” за пять часов»,— подвели итоги в МЧС.

Эта спасательная операция в Новосибирске стала крупнейшей по своим масштабам после взрыва газа в пятиэтажном доме в феврале 2023 года, когда погибло 13 человек.

По данным начальника областного главка министерства Виктора Орлова, было задействовано более 350 человек и 70 единиц техники. По словам мэра Максима Кудрявцева, в настоящее время здание отключено от инженерных сетей, его территория оцеплена.

«В итоге из-под завалов были извлечены два человека. Они госпитализированы и сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления. К сожалению, происшествие унесло человеческую жизнь. В результате спасательных работ был найден человек без признаков жизни. Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти его не удалось»,— рассказал губернатор Андрей Травников.

Обрушение кровли и второго этажа здания произошло около 16:20. Конструкции первого этажа выстояли. Официально причина обрушения еще не названа. На видео с камеры, которая зафиксировала начало движения кровли, видно, что на ней скопился снег. Ранее господин Кудрявцев отмечал, что за три месяца в городе выпало аномально большое количество осадков. Например, в первой декаде января — в полтора раза больше нормы. Впрочем, обильные снегопады завершились в Новосибирске около недели назад.

Уже после обрушения мэр дал поручение проверить, в каком состоянии находятся кровли городских зданий и как идет процесс очистки крыш от снега.

По данным городской администрации, здание на ул. Наумова было «выявлено» ее сотрудниками в 2017 году и квалифицировано как самострой. Собственником земельного участка под зданием в тот момент являлся Сергей Турков. «Мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства. При этом застройщик Турков С. И. подал встречный иск о признании права собственности на самовольно возведенный объект. Решением Первомайского районного суда требования застройщика о признании права собственности были удовлетворены. Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике»,— рассказали в мэрии.

21 января следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сегодня ведомство сообщило о задержании в качестве подозреваемого собственника помещения, фамилия которого не указывается. «Предварительная причина произошедшего — нарушения, допущенные при эксплуатации и обслуживании здания»,— говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского областного главка ведомства Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования.

В Новосибирске скопление снега на крышах зданий уже приводило к ЧП с жертвами. В 2011 году из-за износа конструкций и снега рухнул цех строительной компании «Дискус плюс» в Кировском районе. Жертвами инцидента стали двое рабочих. В 2017-м в Советском районе обвалился манеж конного клуба «Аллюр», в результате чего погибли два человека и несколько лошадей. Спустя примерно три года в том же районе обрушилась крыша одноэтажной пристройки кафе. Тогда погиб один человек. В ходе последовавших судебных процессов выяснилось, например, что манеж конного клуба возводился без проектной документации и разрешения на строительство, а организаторы вечеринки в кафе знали о скопившемся снеге, но не организовали его уборку.

Валерий Лавский