Дамаск заявил о нарушении курдами режима прекращения огня

Курдские формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) нарушили соглашение о прекращении огня и атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в районе Айн-аль-Араб, заявили в пресс-службе командования сирийской армии новостному агентству SANA.

По данным военных, курды применили более 25 FPV-дронов, в результате чего были уничтожены четыре военные транспортные средства. Кроме того, СДС нанесли несколько ударов по шоссе М4 и прилегающим деревням, в ходе которых пострадали несколько мирных жителей. Сирийская армия рассматривает варианты ответных мер на эти нападения, подчеркнула пресс-служба, и предпримет необходимые меры.

Столкновения сирийской армии и курдских формирований возобновились в конце декабря 2025 года. 18 января стороны подписали соглашение о временном прекращении огня. А накануне перемирие было продлено еще на 15 дней для содействия завершению операции США по вывозу в Ирак заключенных террористов ИГ («Исламское государство»; признано в РФ террористическим и запрещено).