Перемирие на северо-востоке Сирии продлено на 15 дней

Министерство обороны Сирии сообщило, что режим прекращения огня на северо-востоке страны продлен на 15 дней для содействия завершению операции США по вывозу в Ирак заключенных террористов ИГ («Исламское государство»; признано в РФ террористическим и запрещено).

«Решение о продлении режима прекращения огня принято в поддержку американской операции по вывозу заключенных из организации ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено,— "Ъ") в тюрьмах СДС (Курдские формирования "Сирийских демократических сил",— "Ъ") в Ирак»,— указано в заявлении министерства.

Столкновения сирийской армии и курдских формирований возобновились в конце декабря 2025 года. 18 января стороны подписали соглашение о временном прекращении огня. За время боев сирийская сторона взяла под контроль тюрьму «Аль-Актан», где содержатся террористы. Под контролем СДС остаются еще более 10 тюрем, в которых находятся около 9 тыс. членов ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено).