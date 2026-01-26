Умер итальянский бодибилдер Лорини

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини, известный под прозвищем Гигант, умер в возрасте 48 лет.

Как передает Corriere della Sera, Лорини умер 20 января. Мать спортсмена обнаружила его дома без сознания и вызвала скорую помощь. Врачи не смогли спасти жизнь бодибилдера. Официальной причиной смерти была названа «внезапная болезнь», которая привела к инфаркту.

В 2017 и 2019 годах он завоевал третьи места в категории до 90 кг на соревнованиях Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB).