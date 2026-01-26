Рябков ответил на заявление Трампа о супероружии

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия располагает всеми техническими средствами для выявления новых значимых видов оружия у других государств. Так господин Рябков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что у страны появилось современное тайное оружие.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические (средства,— "Ъ"), чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы»,— сказал замглавы МИД ТАСС.

Как добавил Сергей Рябков, российская сторона не пыталась уточнить, что именно имел в виду Дональд Трамп. «Оснований для этого нет. Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься»,— уточнил он.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что у США появилось «потрясающее оружие», о котором «лучше не говорить». Позднее он рассказал, что вооруженные силы США во время атаки на Венесуэлу впервые применили «Дезориентатор», который вывел из строя венесуэльскую технику.