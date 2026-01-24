Трамп рассказал о применении США нового оружия «Дезориентатор» в Венесуэле
Американские военнослужащие во время атаки на Венесуэлу применяли новое секретное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. Он назвал оружие «Дезориентатор» (The Discombobulator). По мнению главы государства, оно сыграло решающую роль в операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Фото: Evan Vucci / AP
«Дезориентатор» вывел из строя венесуэльскую технику, утверждает господин Трамп. «Они (военнослужащие Венесуэлы.— “Ъ”) так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло»,— сказал американский президент в интервью New York Post. При этом, по его словам, Венесуэла была полностью готова к атаке.
США провели военную операцию по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес 3 января. Американские власти обвинили их в наркотерроризме, супруги вину не признали. По данным Минобороны Венесуэлы, во время операции США погибли 83 человека. В их числе — венесуэльские и кубинские военнослужащие. С американской стороны жертв нет, утверждал Дональд Трамп.