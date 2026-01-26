Израиль нанес удары по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Местные СМИ сообщали о взрывах на юге страны.

«В ответ на неоднократные нарушения "Хезболлой" соглашений о прекращении огня, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" в нескольких районах Ливана»,— сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Как передает Lebanon24, удары нанесли израильские военные самолеты. Взрывы прозвучали в районах Аль-Джабур, Вади-Баргаз и Бир-Калаб.

Израиль и «Хезболла» заключили соглашение о прекращении огня в ноябре 2024 года. Согласно договору, ливанское движение обязуется не восстанавливать свою инфраструктуру, которая может быть использована для нападения на Израиль. Последний раз ЦАХАЛ сообщал о нанесении ударов по территории Ливана 21 января.