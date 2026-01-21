ЦАХАЛ сообщил об ударе по югу Ливана

Армия обороны Израиля нанесла очередной удар по двум районам на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что удары пришлись по окрестностям города Сайда и району населенного пункта Бурдж аш-Шамали. Целью атаки были два участника ливанского движения «Хезболла».

Накануне в ЦАХАЛе заявляли об ударе по представителю группировки в районе населенного пункта Зибкин на юге Ливана. Атаку назвали ответом на нарушение соглашения сторон о прекращении огня.