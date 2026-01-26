Медведев: число ядерных государств будет расти

В будущем, вероятно, будет больше государств, обладающих ядерным оружием, чем сейчас. Об этом в интервью «Ъ» сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

«Что же касается в целом ситуации (в мире,— "Ъ"), то она, мягко говоря, не безоблачная. Она становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия, — допустил Дмитрий Медведев. — Поэтому я полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться».

По его словам, целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере. «Да, наверное, человечество в этом не заинтересовано, но, скажем по-честному, другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало»,— подчеркнул зампред Совбеза России.

Он убежден: «Если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было».

По словам Дмитрия Медведева, в целом его оценки относительно будущего режима ядерного нераспространения «достаточно пессимистичны». «У нынешних официально признанных ядерных держав есть потенциал, чтобы предотвратить развитие событий по этому сценарию. Была бы политическая воля»,— добавил он.

Ядерных держав сейчас девять. Пять официально признанных: Помимо России это США, Китай, Франция и Великобритания. И четыре неофициальные: Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.

Полную версию интервью с Дмитрием Медведевым читайте на сайте «Ъ».

Елена Черненко