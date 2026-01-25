Рябков прокомментировал заявление Трампа о новом оружии США

У России есть технические средства, чтобы узнавать о новых вооружениях других стран, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о новом американском оружии.

По словам Дональда Трампа, американские военнослужащие во время атаки на Венесуэлу 3 января использовали «Дезориентатор». Новое оружие США вывело из строя венесуэльскую технику, утверждает американский президент.

Господин Рябков сказал, что российская сторона не запрашивала у властей США подробностей об этом оружии. «Оснований для этого нет. Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Сегодня одно, завтра другое»,— сказал замминистра в интервью ТАСС.

«Наша безопасность гарантирована на 100%. А если они хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится»,— добавил Сергей Рябков.