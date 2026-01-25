Трамп: Китай «успешно захватывает» Канаду

Китай «успешно и полностью» захватывает Канаду, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские товары, если Оттава заключит торговое соглашение с Пекином.

«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я только надеюсь, что они оставят хоккей в покое»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон намерен ввести пошлины на канадские товары в случае заключения соглашения о свободной торговле между Канадой и Китаем. «Мы не можем позволить, чтобы Канада стала лазейкой, с помощью которой китайцы смогут поставлять свои дешевые товары в США»,— сказал господин Бессент в эфире ABC News.

Во время визита в Пекин 16 января премьер-министр Канады Марк Карни объявил о заключении соглашения о стратегическом партнерстве и предварительной торговой сделки с Китаем. Пекин должен понизить тарифы на импорт канолы из Канады к 1 марта примерно до 15% (сейчас они составляют 84%). Китай также обязуется ввести безвизовый режим для канадских туристов.

