С новым домом

В декабре 2025 года объем ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) увеличился на 78% по сравнению с предшествующим месяцем. Наибольший рост показали кредиты на готовые дома, выдачи которых увеличились на 83% по сравнению с ноябрем. Эксперты видят причины в рисках при строительстве и адаптации рынка к новым условиям, которые тем не менее в перспективе приведут к приросту выдач в сегменте, но за счет ИЖК на строительство.

Согласно данным аналитического центра «Дом.РФ», в декабре 2025 года на покупку и строительство частных домов было выдано более 17 тыс. кредитов на сумму свыше 91 млрд руб. Количество и объемы выдач по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 83% и 78% соответственно, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года оба показателя увеличились более чем в два раза. Так, в декабре сегмент показал максимальные результаты с июля 2024 года. Впрочем, в целом за год объем выдач составил 558 млрд руб., что на 45% ниже показателя 2024 года.

Ипотечный сегмент в целом показал активный рост в декабре 2025 года. По данным Frank RG, общий объем ипотечного кредитования увеличился на 62% по сравнению с ноябрем и превысил 800 млрд руб. Эксперты связывали это с постепенным снижением ключевой ставки на 5 процентных пунктов с июня по декабрь 2025 года и ожиданиями изменений в условиях выдачи семейной ипотеки, при которых на одну семью можно будет взять только один льготный кредит (см. “Ъ” от 16 января). Именно в декабре 2025 года выдачи семейной ипотеки достигли исторического максимума. По данным «Дом.РФ», в последний месяц прошедшего года по этой программе было выдано 104 тыс. кредитов на общую сумму 605 млрд руб. При этом доля семейной ипотеки в общем объеме составила 75%. Эти же факторы повлияли и на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По словам зампреда банка «Дом.РФ» Алексея Косякова, «в банке "Дом.РФ" доля семейной ипотеки в общих объемах выдачи кредитов на индивидуальные дома (ИЖС + готовые дома) по итогам 2025 года составила 83,9%». По мнению эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, активный рост сегмента ИЖК в последний месяц года «традиционный для ожидания изменения госпрограммы».

Наибольший рост в декабре 2025 года показали объемы выдач именно кредитов на приобретение готовых домов. Показатель увеличился на 83% по сравнению с ноябрем и составил почти 64 млрд руб. И в целом этот сегмент преобладал в общем объеме ИЖК в 2025 году. Так, если в 2024 году доля ИЖК на строительство (61%) преобладала над долей ИЖК на покупку готовых домов (39%), то в прошлом году доли перераспределились — 37% и 63% соответственно. Такой разворот интереса покупателей и кредиторов в сторону готовых домов связан с рисками при строительстве — «готовые дома не содержат риска недостроя», отмечает господин Гордейко.

Для решения этой проблемы с 1 марта 2025 года для ИЖС были введены счета типа эскроу в сегменте ИЖК. Через них заказчик, обеспечивая безопасность средств, замораживает их в банке до момента завершения строительства. «Для подрядчиков механизм эскроу повышает стимул качественного завершения строительства, дает возможность получения бесперебойного финансирования от банка; для покупателей снижает риск недостроя жилья и потери средств, а для банка уменьшает риск необеспеченности ипотечного кредита и увеличивает остатки на счетах на период строительства»,— комментирует Алексей Косяков. Однако необходимо время для перехода рынка на новую модель работы и настройки всех бизнес-процессов. По мнению господина Косякова, период адаптации привел «к временному сокращению предложения в сегменте индивидуального строительства и росту себестоимости работ».

На 2026 год участники рынка настроены позитивно. В ВТБ ожидают, что рост выдач в сегменте ИЖК может увеличиться на 30% и более. «Этому будет способствовать комплекс факторов: адаптация рынка к расчетам по эскроу и появление большего числа подрядчиков, готовых так работать; развитие проектного финансирования ИЖС банками; повышение доступности рыночных кредитов в случае дальнейшего снижения ключевой ставки»,— прокомментировали в пресс-службе банка.

Дарья Загайнова