Новые правила деревянных вложений

Минпромторг намерен добиться повышения эффективности инвестиционных проектов в лесной отрасли. Разработанный им проект постановления правительства устанавливает конкретные требования к инвесторам и результативности таких проектов, а также порядок контроля за ними. По новым правилам инвестор не получит разрешение на реализацию проекта, если за последние четыре года не освоил более половины предоставленной лесосеки. Также документ сокращает сроки и упрощает рассмотрение заявок. Однако изменить ситуацию к лучшему эти перемены в текущей ситуации в отрасли вряд ли способны.

Минпромторг представил проект постановления правительства «О приоритетных инвестиционных проектах (ПИП) в целях развития лесного комплекса». В документе со ссылкой на поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова прописаны четкие правила утверждения перечня таких проектов, критерии включения и исключения из него и контроля за исполнением.

Статус приоритетного инвестпроекта обеспечивает инвесторам предоставление им без проведения торгов в аренду на 49 лет участков лесного фонда для заготовки древесины, а также расчет платы за использование лесов с применением понижающего коэффициента 0,5. Площадь арендованной под ПИП территории лесного фонда по состоянию на 1 января 2025 года составила 54,9 млн га, или 31,4% всей площади, предоставленной в аренду в целях заготовки древесины, с расчетной лесосекой 89,2 млн куб. м в год.

В новой редакции правил Минпромторг прописывает ряд критериев и жестких мер контроля за реализацией приоритетных инвестпроектов.

Так, минимальный объем капитальных вложений в них составит 3 млрд руб. с НДС. Начало реализации возможно не ранее чем за два года до даты подачи заявления в региональный регулятор лесных отношений и не позднее шести месяцев с даты принятия решения о включении в перечень инвестпроектов. В числе требований к инвесторам — отсутствие долгов по налогам, подтверждение 100% финансирования, бизнес-план и поквартальный график реализации проекта. Разрешение на реализацию проекта не дадут, если претендент в последние четыре года осваивал менее половины расчетной лесосеки предоставленных ему лесных участков.

Для контроля ПИП создается комиссия с участием представителей Минпрома, Минприроды, Рослесхоза, ФНС и губернатора.

В документе прописаны жесткие сроки рассмотрения комиссией заявок на включение в перечень (не более десяти дней). При нарушении условий реализации проекта инвестору выносится предписание, в котором будут четко прописаны сроки их устранения — три-шесть месяцев, после чего проект могут исключить из перечня приоритетных. Также это может произойти, например, при непредоставлении ежеквартальных отчетов, нарушении условий реализации, ликвидации инвестора или его банкротстве.

Ранее поручение пересмотреть подход к инвестпроектам давал «экологический» вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам обращения Счетной палаты. Согласно аудиту ведомства, с 2020 по начало 2025 года треть проектов была исключена из перечня приоритетных в связи с ненадлежащим выполнением условий инвесторами: больше половины заготовленной инвесторами древесины реализуется в необработанном виде. Ежегодный объем заготовки древесины на лесных участках, предоставленных для реализации приоритетных проектов, за пять лет не превышал 58%, что ниже, чем по договорам аренды, заключенным в обычном порядке. Проблемы, впрочем, были и с нарушениями в части принятия решений о включении проектов в число приоритетных.

Проект постановления «направлен на повышение эффективности действующих механизмов господдержки» инвестиций в леспром.

Однако системный кризис, который наблюдается в секторе уже не первое десятилетие (см. “Ъ” от 3 марта 2025 года), вряд ли позволит его участникам заметно повысить качество работы. Нехватка техники и оборудования для переработки, дорогие займы, рост долгов, сложности международной логистики и падение доходности экспорта по-прежнему сохраняются (см. “Ъ” от 20 января), и сокращения сроков рассмотрения заявок инвестпроектов явно недостаточно для изменения лесного инвестклимата.

Анна Королева