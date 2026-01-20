Пора валить

Лесопромышленники просят не вводить требование об обязательной заготовке 70% от допустимого изъятия древесины за четыре года. Компании предлагают учитывать сложную ситуацию в отрасли, возможности игроков, дифференцировать требования в зависимости от региона и наличия перерабатывающих мощностей. В Минприроды же уверены, что изменения необходимы для более рационального использования лесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ЛПК Shelon (включает лесозавод, лесопитомник в Псковской области, завод «Варяжский композит» в Ульяновске) попросил депутатов Госдумы скорректировать законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс. Копия письма от 29 декабря к главе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину есть у “Ъ”. Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2025 года Архангельским собранием депутатов, в частности, обязывает заготавливать за четыре года не менее 70% от допустимого объема изъятия древесины. Рассмотреть законопроект планируется в весеннюю сессию.

В Shelon указывают, что нарушение предлагаемых в законопроекте норм «не всегда признак недобросовестности, а свидетельствует о наличии множества факторов, влияющих на объем освоения». Например, входящему в группу лесозаводу «Судома» мешали вести заготовку в течение всего первого полугодия ограничения в связи с санкциями, отсутствие актуальной информации о лесоустройстве и корректных данных об учетных номерах лесных участков в ФГИС.

В Shelon предлагают ввести понятие «сырье преимущественной заготовки», подразумевающее тот объем древесины, который необходим рынку, и дифференцированный показатель для каждого региона с учетом обстановки в лесах, потребностей и возможностей лесозаготовителей. Еще одна инициатива — ограничить число субъектов, на которых будут распространяться новые нормы, то есть смягчить требования для компаний, реализовавших приоритетные инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины. В Shelon поясняют, что сейчас на рынке много игроков без производственных мощностей по переработке, которые ждут наиболее благоприятных условий для освоения леса.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов заявил “Ъ”, что в условиях системного кризиса в ЛПК расторжение договоров аренды лесных участков по формальному признаку «неосвоения» выделенных, но невостребованных лесосек — один из наиболее деструктивных регуляторных рисков. По его словам, предприятия и так сталкиваются с острой нехваткой лесной техники и оборудования для переработки, высокой стоимостью финансирования, растущей долговой нагрузкой, сложностями международной логистики и падением доходности экспорта. И в условиях заморозки инвестиций требование полного освоения всех выделенных лесосек выглядит экономически необоснованным, уверен он. По мнению господина Иванова, регуляторам следует сосредоточиться на создании стабильных и предсказуемых условий лесопользования. Ключевым шагом могло бы стать введение моратория на изменение принципов расчета арендной платы и приостановление практики расторжения договоров по формальным основаниям на период не менее трех лет, говорит топ-менеджер.

В «Илиме» в целом поддерживают идею создания стимулов для повышения эффективности лесозаготовки и переработки, но подчеркивают, что требования должны быть взвешенны и обоснованны. Там предлагают определять эффективность использования лесного участка по доле использования расчетной лесосеки в среднем за четыре года только по спелым и перестойным насаждениям с нормой по хвойному хозяйству 50%, по мягколиственному — 30%.

В Минприроды заявили “Ъ”, что считают изменения необходимыми, отметив, что это должно повысить рациональное использование лесов. Как указывают в министерстве, сегодня арендаторы не используют от 35% до 45% древесины на своих участках, и фактически эти ресурсы недоступны другим пользователям, что отрицательно сказывается на экономическом потенциале лесного комплекса.

Глава комитета Заксобрания Архангельской области Александр Дятлов также отмечает, что в регионе есть потенциал развития лесопереработки, но в отсутствие свободных лесных участков эти инвестиционные планы остаются нереализованными. По его мнению, введение дополнительных критериев в законопроект нецелесообразно.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сомневается, что все предложения отраслевых игроков будут приняты, и считает, что у лесопромышленников больше шансов добиться изменений при консолидации позиций.

Ольга Мордюшенко