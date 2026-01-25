Рябков подтвердил приглашение Трампу посетить Россию

У президента США Дональда Трампа есть приглашение посетить Россию, подтвердил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Американский президент получил его во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, уточнил замглавы МИД РФ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

При этом договоренностей насчет визита господина Трампа в Россию пока нет, добавил Сергей Рябков. «Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале — содержательная сторона, потом — договоренность по месту проведения»,— сказал замминистра в интервью ТАСС.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже прошли 15 августа. На совместной конференции по итогам встречи российский президент спросил у американского коллеги: «Next time in Moscow?» (В следующий раз в Москве?). Господин Трамп ответил, что это «вполне возможно».