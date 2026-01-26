«Я фотографов очень люблю и уважаю, к их работе в парламенте отношусь спокойно»

На прошлой неделе Государственная дума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания. В среду, 21 января, журналистов с камерами просто не пустили в зал. Накануне спикер Вячеслав Володин, который еще недавно заявлял, что корреспонденты работают «в самом открытом парламенте мира», публично отчитал фотографов думского пула за несознательность и стремление «показать (депутатов.— “Ъ”) в плохом виде». «Ъ Северо-Запад» поговорил с депутатами петербургского ЗакСа об их отношении с журналистами и реакции на фотосъемку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Заксобрания Александр Бельский: «Мы исходим из того, что открытость парламентской деятельности — важная часть диалога с горожанами»

Вводить запреты на работу фотокорреспондентов в парламенте Санкт-Петербурга сейчас не планируется, заявил «Ъ Северо-Запад» председатель Заксобрания Александр Бельский, отметив, что «любые подобные вопросы разумно рассматривать в динамике и принимать решения по факту». «В Законодательном собрании аккредитовано более 200 журналистов, и на сегодняшний день у нас не возникало прецедентов, которые требовали бы введения дополнительных ограничений. Мы исходим из того, что открытость парламентской деятельности — важная часть диалога с горожанами. Поэтому все ключевые события своевременно сопровождаются нашей пресс-службой, включая фото- и видеоматериалы, и они доступны для СМИ»,— прокомментировал господин Бельский.

Вице-спикер парламента Петербурга Павел Иткин заявил, что к фотографам относится с любовью и уважением, а к интересным ракурсам — спокойно и с пониманием. «Фотокорреспондент просто фиксирует то, что происходит, не более того. А какую фотографию выложить, определяет редакционная политика,— заметил господин Иткин.— Запрещать, конечно, ничего не надо. Но [фотография] это все равно отдельный вид искусства, иногда такие интересные ракурсы выкладывают, занятные моменты подмечают. И эти фото попадут в архивы. Я к этому совершенно спокойно отношусь и просто понимаю, что со стороны так меня видят не только фотографы, но и все остальные.

Все мы знаем, что есть удачные фотографии, а есть неудачные. Нужно к этому относиться спокойнее и с определенной долей иронии».

Работу журналистов и фотокорреспондентов в парламенте поддержал и руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник. Депутат заявил, что всегда рад пообщаться с прессой и готов ответить на любые вопросы. «Корреспонденты, которые бывают на заседаниях, никогда не ловят тебя, как говорится, в неглиже, не работают как папарацци, которые продают скандал и грязь. Наши журналисты рассказывают людям, что происходит в парламенте с точки зрения законодательства, а не сплетен и интриг. Журналисты нас дисциплинируют. Мы в любом случае должны быть в тонусе, не должны расслабляться, должны понимать, что мы находимся на работе, что за нами смотрят телезрители»,— высказался Павел Крупник.

Для ограничений в Госдуме нашел объяснение депутат Александр Малькевич («Единая Россия»). «Вы помните, что после этого запрета в соцсетях приводились образцы фотографий некоторых депутатов. Действительно, сейчас оптика позволяет с балконов фотографировать, что депутаты пишут, листают, с какими документами работают. Мы все стали заложниками вот этой хайп-культуры. Никто не хочет погружаться в законопроекты или реально существующие проблемы, проще опубликовать ковыряющего в носу законодателя или кроссворд, который он разгадывает, чтобы собрать на этом трафик. В этом плане ограничение в Думе объяснимо»,— говорит Александр Малькевич. При этом, по его словам, в Петербурге таких проблем не возникает, а парламент открыт для прессы. В то же время любой может стать невольным участником фотографии в момент неудачной улыбки, почесывания и прочего, отмечает депутат.

«Я к этому отношусь философски: у меня уже серьезный иммунитет»,— подчеркивает Александр Малькевич.

Руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов, в отличие от Александра Малькевича, ничего зазорного в опубликованных кадрах из Госдумы не увидел. «Кто-то чем-то занят, кто-то зевнул — все мы люди. Мне кажется, не надо этого бояться. Я не увидел фотографий, которые могли бы задевать репутацию коллег из Госдумы,— отмечает господин Павлов.— Я бы ничего не запрещал. Людям интересны не только формальные фотографии и пресс-релизы, но и, так скажем, бэкстейдж. В шуточных фото ничего плохого не вижу. Политик должен быть живым человеком. И самое главное, чтобы у жителей был интерес к законотворчеству». За своими фотографиями в прессе, по словам Дмитрия Павлова, он не следит: не хватает времени.

Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов заметил, что качество принимаемых депутатами законов важнее, чем их фотографии. «Запрет на фотосъемки в зале заседаний — еще один "штрих к портрету" нынешней Госдумы. Впрочем, не сильно удивлен таким решением: тем, кто стремится к единомыслию в обществе и к единогласному голосованию в парламенте, наверное, удобнее, чтобы депутаты выглядели одинаково безлико и невыразительно. А в "Яблоке" всегда рады корреспондентам — и в парламенте, и в партии, и всегда стараются помогать журналистам»,— прокомментировал господин Шишлов.

Его коллега по политическим взглядам Ольга Штанникова отметила, что депутат — человек публичный, а журналисты фиксируют парламентариев на рабочем месте, а не дома. «Конечно, я не поддерживаю такой запрет. Я смотрю свои фотографии, не все они мне нравятся. Но это издержки статуса публичного человека. И на мой взгляд, образ депутата, конечно важен, но его дела гораздо важнее»,— объясняет госпожа Штанникова.

Депутат Алексей Цивилев («Единая Россия») отвечать на вопрос за весь парламент и комментировать тему запрета не стал, но заявил, что его самого можно без ограничений фотографировать в официальных помещениях и в приемных Мариинского дворца.

Положительно работу фотокорреспондентов в Заксобрании оценил и депутат Андрей Рябоконь («Единая Россия»). По его мнению, ограничивать работу фотокорреспондентов в петербургском парламенте нет необходимости. «Законодательное собрание открыто для СМИ. Деятельность фотографов для меня также важна, как и журналистов. Я ценю фотокорреспондентов, работающих в ЗакСе, за их профессионализм. За своими фотографиями, появляющимися в прессе, специально не слежу. Фото для моих социальных сетей делают помощники»,— высказался Андрей Рябоконь.

Таким открытым петербургский парламент был не всегда. Иная ситуация складывалась при председателе Вячеславе Макарове, который сейчас занимает кресло депутата от Петербурга в Госдуме.

В 2015-м, во времена пятого созыва, был принят новый порядок прохода журналистов в здание городского парламента. Так, корреспондентов, имеющих постоянную аккредитацию, обязали каждый раз по приходе в ЗакС отчитываться о целях визита. Журналистам, которые проходили по разовым пропускам, запретили перемещаться по Мариинскому дворцу самостоятельно, без сопровождения сотрудника пресс-службы. Первым с новыми правилами столкнулся журналист «Ъ». Разобраться, кто инициировал изменения, было затруднительно: пресс-служба ссылалась на Вячеслава Макарова, тот, в свою очередь, заявлял, что «никаких документов» не подписывал и в ЗакСе «никогда не было, нет и не будет ограничения прав журналистов».

В ответ на нововведения часть сотрудников СМИ пришли на заседание парламента в футболках с надписью «Нет цензуре!», которые пришлось снять, чтобы зайти в Мариинский дворец. Впрочем, внутри некоторые снова их надели, писал тогда «Ъ-СПб». Идея не прижилась: меньше чем через месяц спикер ЗакСа отменил скандальные правила.

В 2018 году Вячеслав Макаров ввел для посещения Заксобрания дресс-код, который распространялся и на депутатов, и на их помощников, и на гостей. Тогда спикер заявил, что «никогда в Законодательное собрание не проникнут люди в шлепках, халатах, шортах, дресс-код будут соблюдать все». Ситуация стала поводом для обращения в прокуратуру. В то же время появилась норма, что корреспонденту могут отказать в аккредитации, если в отношении него «проводится проверка правоохранительных органов». Именно на этом основании в январе 2018-го Вячеслав Макаров отказал в допуске на заседание корреспонденту издания «Мой район».

Следующим поводом «закрыться» от прессы стал ковид. В конце 2020-го СМИ заблокировали постоянные аккредитации, а на посещение мероприятия установили квоты. Еще до введения новых правил в Мариинский дворец не пустили съемочную группу телеканала «78» из-за отсутствия справок, подтверждающих отрицательный результат анализа на коронавирус. Журналисты настаивали, что необходимые сведения в аппарат городского парламента передавали и факт их получения там подтвердили. Телеканал подал иск в суд с требованием признать отказы необоснованными и устранить нарушения, но разбирательство проиграл.

В сентябре 2021 года в Петербурге прошли выборы. Седьмой созыв, на фоне предыдущих, стал более свободным: подобных скандальных ситуаций с журналистами и запретами за прошедшие 4,5 года не наблюдалось.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова