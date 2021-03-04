Суд оставил 78-й канал вне стен Мариинского дворца

Петербургский городской телеканал «78» вчера, 3 марта, проиграл в суде первой инстанции иск по делу против Законодательного собрания, руководство которого уже три месяца не допускает журналистов до освещения работы депутатов. Мотивировочной части решения пока нет, однако канал уверен, что суд встал на сторону ЗакСа, который, ссылаясь на борьбу с пандемией, аннулировал постоянные пропуска, получив нерегламентированные полномочия для произвольного отбора прессы. Эксперты убеждены в недопустимости подобного рода цензуры, особенно с учетом того, что ее введение обусловлено личными амбициями и обидами спикера Вячеслава Макарова.

Телеканал «78» неоднократно подвергался критике в ЗакСе, в том числе со стороны его спикера Вячеслава Макарова, который считает, что издание однобоко освещает деятельность парламентариев и действует исключительно в интересах Смольного, а не горожан и их избранников. Гонения начались в декабре 2020 года, после чего журналистов канала под разными предлогами перестали пускать в Мариинский дворец.

С подобной дискриминацией по идеологическому признаку столкнулся и журналист «Эха Москвы» в Петербурге Сергей Кагермазов в 2019 году. После ряда критических материалов о председателе ЗакСа Вячеславе Макарове для него перестало находиться место в стенах Мариинского дворца.

На текущий момент управление информации парламента отменило действие всех постоянных аккредитаций журналистов, и на каждое мероприятие в парламенте они вынуждены записываться отдельно. По наблюдениям “Ъ”, журналистов в ЗакСе одновременно находится не много, однако пресс-служба утверждает обратное и отказывает в доступе каналу «78».

В связи с этим издание подало иск в Октябрьский районный суд Петербурга с требованием признать отказы необоснованными и устранить нарушения. В суде же, как сообщает сам телеканал, представитель ЗакСа предложила журналистам следить за трансляциями заседаний на сайте или присылать письменные запросы. Она также отметила, что одномоментно в Мариинский дворец могут пустить не более 50 журналистов.

Согласно спискам, находящимся у охраны парламента, на заседание 3 марта было аккредитовано 19 представителей СМИ. Суд отказал в удовлетворении исковых требований канала «78». «Суд, судя по всему, согласился с тем, что, поскольку положение об аккредитации в ЗакСе отменили под предлогом пандемии COVID-19, у Заксобрания отсутствуют обязательства по аккредитации журналистов»,— пишет издание на своем сайте. Редакция намерена обжаловать решение суда.

При этом ряд депутатов, артистов и общественных деятелей поддержали инициативу члена «Единой России» в ЗакСе Андрея Анохина: он запустил акцию «78 говори». Фракция КПРФ 3 марта пришла на заседание с соответствующим хэштегом на бейджах, а депутат Анохин и лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева пытались с трибуны высказаться против цензуры, но Вячеслав Макаров выключил им микрофоны.

Заместитель председателя Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Наталья Черкесова выразила готовность поддержать коллег. «Канал смотрит большое количество петербуржцев, и они имеют право знать, что происходит в ЗакСе. Мне кажется, что он должен изыскать возможность допустить на мероприятия один из ведущих каналов города. Ссылки на превышение допустимого количества журналистов выглядят как отговорки. Мы уже обращались в начале этой истории к спикеру. Думаю, мы вновь будем пытаться им помочь»,— сказала госпожа Черкесова.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает недопустимым происходящее с каналом «78». «Это своего рода цензура. Журналисты не то что имеют право — они обязаны освещать работу органов власти. Представительный орган и вовсе должен быть открыть на все сто процентов всегда, чтобы люди знали, кого они выбрали и как эти избранники работают. Мы знаем, что этот недопуск журналистов был решением одного человека, мы знаем кого (имеется в виду спикер Макаров.— “Ъ”). Недопустимо, когда личные обиды или амбиции сказываются на политической и информационной жизни города»,— считает эксперт.

Олег Дилимбетов