Заксобрание Петербурга продлило ограничения для журналистов на 2021 год

Законодательное собрание Петербурга продлило временные ограничения аккредитации представителей средств массовой информации на 2021 год. Сделано это «в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом большого количества журналистов, подавших заявки на постоянную аккредитацию в 2021 году», сообщает со ссылкой на пресс-службу городского парламента «Интерфакс».

В сообщении уточняется, что с января 2021 года аккредитационные карты для прохода в Мариинский дворец действовать не будут, проводится только разовая аккредитация. Также устанавливается квота для посещения журналистами мероприятий, ее размер не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок до 31 декабря в петербургском ЗакСе для журналистов перестали действовать все постоянные аккредитации, а на то или иное мероприятие, в зависимости от места его проведения в Мариинском дворце, была установлена квота.

На данные ограничительные меры со стороны аппарата городского парламента представители СМИ пожаловались в Следственный комитет РФ. По мнению коллег, реальной причиной недопуска журналистов в Заксобрание стала критика, прозвучавшая в эфире телеканала «78» и упоминания о том, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров публично игнорирует масочный режим на заседаниях, демонстративно отказываясь соблюдать ограничительные меры.