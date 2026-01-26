Китай остывает не спеша

По итогам 2025 года мировое производство стали снизилось на 2%, свидетельствуют данные World Steel Association. На 4,4% сократил выпуск стали ее крупнейший производитель — Китай, однако, по прогнозам экспертов, в 2026 году темпы снижения будут ниже, а этого недостаточно для восстановления мировых цен. При этом Индия, второй крупнейший производитель стали, нарастила производство более чем на 10% и продолжит его увеличивать. Выпуск стали в России сократился на 4,5% и, по оценкам аналитиков, будет падать и далее, пока не восстановится спрос, что возможно лишь при снижении ключевой ставки.

В 2025 году мировое производство стали снизилось на 2%, до 1,849 млрд тонн, следует из отчета World Steel Association. Большинство стран из топ-10 производителей стали сократили выпуск. В частности, производство металла в России (пятое место по объемам выпуска) снизилось на 4,5%, до 67,8 млн тонн. Это близко к более ранним оценкам: так, корпорация «Чермет» оценивала производство стали в России по итогам года в 67,4 млн тонн (см. “Ъ” от 13 января).

Важным фактором для рынка является сокращение выпуска крупнейшим производителем и потребителем стали в мире — Китаем. Производство металла в КНР сократилось на 4,4%, до 960,8 млн тонн. В 2026 году оно продолжит снижаться, но медленнее, чем в 2025 году: после падения выплавки до семилетнего минимума отрасль уже частично адаптировалась к новым условиям спроса, поэтому дальнейшее ускорение спада выглядит маловероятным, полагает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Базовый сценарий предполагает сокращение выпуска в КНР на 2–4%, то есть до 930–940 млн тонн, оценивает он. При этом ранее аналитики предупреждали, что для восстановления цен на мировом рынке Китай должен сокращать производство более, а не менее агрессивно, чем в 2025 году (см. “Ъ” от 23 января).

«Ключевым фактором, определяющим динамику производства, остается сектор недвижимости и строительства,— говорит господин Лысенко.— Именно он в последние годы формировал основное падение спроса на сталь в КНР, в первую очередь на арматуру и другой сортовой прокат. Признаков устойчивого восстановления строительной активности пока не наблюдается, что означает, что внутренний спрос на "строительную" сталь в 2026 году, скорее всего, останется слабым». В то же время структура спроса на сталь в Китае постепенно смещается в сторону таких сегментов, как машиностроение, автомобилестроение, энергетика, которые поддерживают производство плоского проката, прежде всего горячекатаного рулона, отмечает он. Но потенциала промышленного спроса недостаточно, чтобы полностью компенсировать спад в недвижимости, констатирует он. Дополнительным ограничителем роста и производства, и экспорта стали в Китае выступает госполитика в области контроля мощностей и выбросов, отмечает господин Лысенко. «Власти официально подтвердили курс на регулирование объемов выплавки в период 2026–2030 годов, что формирует потолок для возможного восстановления производства даже в случае улучшения спроса,— говорит он.— Это означает, что стратегия "нарастить выпуск и продать за границу" будет все менее совместима с политическими приоритетами Пекина».

При этом три страны из топ-10 не сократили, а нарастили выпуск, в том числе второй по объемам производитель стали — Индия. Страна увеличила производство сразу на 10,4%, до 164,9 млн тонн. В 2026 году этот рост продолжится. Кирилл Лысенко оценивает его темпы минимум в 7% «при отсутствии сильных экономических шоков»: рост поддерживается общей динамикой экономики, растущей на 6–7% в год. «Дополнительную поддержку обеспечивает государственная стратегия развития промышленности и инфраструктуры, предусматривающая рост мощностей сталелитейной отрасли до 300 млн тонн к 2030 году»,— добавляет он, но отмечает риски в сфере международной торговой политики, которые могут замедлить рост потребления и производства стали. Выпуск стали также нарастили США, находящиеся на третьем месте по объемам (на 3,1%, до 82 млн тонн), и занимающая седьмое место Турция (на 3,3%, до 38,1 млн тонн).

Что касается сокращения производства стали в России, его темпы, по мнению аналитиков, зависят от экономической и политической ситуации и динамики спроса на внутреннем и внешнем рынках. По оценкам эксперта по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павла Гамова, в 2026 году снижение производства может составить 5%. «Ключевая ставка в 16% не является достаточной для оживления инвестиций, строительства и новых проектов,— рассуждает он.— Экономику России ожидает стагнация с уровнем ВВП 0–2%. Нужна ключевая ставка как минимум 12%». Похожие ожидания и у участников отрасли. Как отмечал ранее гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, восстановление инвестиционной активности в РФ и, соответственно, рост потребления металлопродукции возможны при снижении ключевой ставки до 12%, что, по его прогнозу, едва ли произойдет в 2026 году.

Полина Трифонова