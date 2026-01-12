Металл вплавили в прогноз

Российские металлурги в 2025 году сократили выпуск стали в пределах 5%, что оказалось лучше пессимистичных прогнозов. Но скорого восстановления в отрасли не ожидается. На рынок продолжат давить дорогие кредиты, стагнация внутреннего спроса и ограниченные возможности для экспорта.

По итогам 2025 года в РФ было выпущено 50,3 млн тонн чугуна и 67,4 млн тонн стали, что на 1,4% и 4,6% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные данные корпорации «Чермет». В декабре выпуск чугуна остался на прошлогоднем уровне — 4,5 млн тонн, выплавка стали снизилась на 2,5%, до 5,8 млн тонн. Результат за год оказался лучше некоторых прогнозов, которые предполагали снижение выпуска стали более чем на 10% (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года).

Производство готового проката снизилось сопоставимыми темпами. За декабрь в России произведено 5,1 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. За весь прошлый год выпуск сократился на 4,4%, до 59,1 млн тонн. Заметнее всего в 2025 году и декабре упало производство стальных труб — на 20%, до 10 млн тонн, и на 27,8%, до 0,7 млн тонн, соответственно.

Быстрого восстановления сталелитейного рынка аналитики не ожидают. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что объемы выплавки чугуна и стали в первой половине 2026 года, скорее всего, сохранятся на уровне 2025 года. «Существенное снижение маловероятно из-за технических ограничений. Рост же ограничен избытком предложения на внутреннем рынке и низкими ценами на ключевых экспортных рынках. Сезонный фактор также сыграет негативную роль»,— перечисляет он.

По данным рейтингового агентства «Русмет», в последнюю неделю декабря 2025 года горячекатаный прокат и холоднокатаный рулон на внутреннем рынке подешевели на 5% и 4,4%, до 34,17 тыс. руб. и 43,59 тыс. руб. за тонну, соответственно. На экспортных рынках цены на сталь также остаются на низких уровнях в условиях значительного экспорта проката из Китая, отмечает господин Красноженов. По его словам, небольшой рост цен на железную руду и уголь привел лишь к увеличению стоимости поставляемого на экспорт китайского проката на $10–12 за тонну.

Металлурги пока не рассчитывают на увеличение внутреннего спроса. Как отмечал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, восстановление инвестиционной активности в РФ и, соответственно, рост потребления металлопродукции возможны при снижении ключевой ставки до 12%, что едва ли произойдет в 2026 году. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, впрочем, отмечает, что сам ЦБ заявляет о продолжении цикла смягчения. «Конечно, в первом квартале 2026 года по стали и чугуну в России ожидается продолжение снижения спроса со стороны основных потребителей — строительства и машиностроения, но оно будет гораздо менее глубоким, чем зимой 2024–2025 годов»,— говорит аналитик. По его словам, со второй половины года вполне вероятен разворот к постепенному восстановлению спроса.

В своем декабрьском прогнозе НКР прогнозировало увеличение производства стали в 2026 году на 3% год к году при благоприятном стечении обстоятельств: снижении процентных ставок, государственных инвестициях в инфраструктуру и увеличении экспорта на рынки Глобального Юга.

Но, указывали в агентстве, на восстановление производства стали до уровня 2021 года (77,8 млн тонн) может уйти пять-семь лет, так как давление санкций и неопределенная глобальная экономическая ситуация, вероятно, сохранятся.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что высокий уровень загрузки сталелитейных мощностей в 2025 году удалось поддержать благодаря экспорту, однако международная конъюнктура для России остается непростой, особенно с учетом рекордных китайских поставок. Кроме того, в 2025 году еще достраивались проекты, запущенные ранее, и подрядные организации чувствовали себя относительно стабильно, а сегодня их положение ухудшается, продолжает он. По оценкам эксперта, улучшений на сталелитейном рынке можно ожидать лишь к концу 2026 года.

Полина Трифонова