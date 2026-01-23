Слябый рост цен

Стоимость стальных полуфабрикатов к концу второй декады января смогла отыграть традиционное падение начала месяца. Впрочем, эксперты сомневаются, что текущий рост цен будет долгосрочным и стабильным и является сигналом начала восстановления сталелитейной отрасли. Для дальнейшей уверенности мировым стальным котировкам необходимо более агрессивное сокращение выплавки стали в Китае.

Как следует из индексов, публикуемых РА «Русмет», стоимость стальных полуфабрикатов к концу второй декады января восстановилась после традиционного новогоднего спада. Так, по данным агентства на 18 января, стоимость тонны сляба на условиях FOB Черное море составила 34,3 тыс. руб. Это на 1,5% больше показателя первой недели января. На рынке экспортного сляба, на котором присутствует небольшое количество игроков, действительно наблюдается положительная динамика. В целом на рынке стали США и Турции просматриваются позитивные настроения, наблюдался рост цен на лом черных металлов в Турции последние несколько недель, подтверждает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Рост показала и стоимость горячекатаного проката. Так, на 18 января тонна рулона стоила 34,7 тыс. руб., увеличившись с начала года на 2,3%, исходя из данных РА «Русмет». «При этом следует отметить, что цены на горячекатаный рулон остаются на уровне $440–460 за тонну на базисе FOB Черное море,— предупреждает господин Красноженов.— Спрос на плоский и сортовой прокат в Европе и Турции остается относительно слабым. Удастся ли производителям проката переложить растущие затраты на конечного потребителя, остается открытым вопросом». В случае положительного исхода цена горячекатаного рулона может скорректироваться на уровень $480–500 за тонну, прогнозирует эксперт.

По итогам 2025 года в России было выпущено 50,3 млн тонн чугуна и 67,4 млн тонн стали, что на 1,4% и 4,6% меньше, чем годом ранее, по данным корпорации «Чермет». В декабре выпуск чугуна остался на прошлогоднем уровне — 4,5 млн тонн, выплавка стали снизилась на 2,5%, до 5,8 млн тонн (см. “Ъ” от 13 января).

Впрочем, эксперты сомневаются, что текущий рост цен будет долгосрочным и стабильным и может быть сигналом начала восстановления сталелитейной отрасли. «Восстановление цен сейчас больше похоже на отскок от низкой базы (глубокое падение цен, двузначное снижение спроса, слабая экспортная маржа), чем на уверенный разворот цикла; устойчивость тренда будет зависеть от спроса в строительстве и машиностроении, курса рубля и экспортной конъюнктуры»,— указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

«Рост цен скорее носит сезонный характер и происходит на фоне некоторого восстановления китайских цен в преддверии китайского Нового года и рестокинга (в КНР цены на сталь за месяц выросли на 2% за месяц),— соглашается ведущий аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев.— О каком-то циклическом развороте пока рано говорить». Для уверенного восстановления мировых стальных котировок необходимо более агрессивное, чем в прошлом году, сокращение выплавки стали в Китае или же масштабные стимулы для роста внутреннего металлопотребления, продолжает эксперт. При этом Китай признает избыток мощностей и обещает снижение выпуска и ужесточение экспортного контроля. Если эти меры будут реализованы, глобальное предложение сократится, демпинг ослабнет, защищенные рынки (США и ЕС) столкнутся с более быстрым ростом цен, а Россия выиграет от более высоких мировых котировок, указывает Дмитрий Орехов.

Впрочем, по оценкам Ахмеда Алиева, внутренний спрос в Китае упал за прошлый год на 60 млн тонн в годовом сравнении, в то время как производство — лишь на 44 млн тонн. На этом фоне можно закладывать только умеренный рост цен на сталь на глобальном рынке — на 4–6%, заключает господин Алиев. Цены на мировом рынке будут более или менее постоянными, согласен глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский. «Пока не видно, за счет чего может увеличиться спрос,— говорит он.— Может быть небольшой рост в конце февраля — начале марта после завершения новогодних праздников в Китае и во второй половине марта после окончания Рамадана». В общем, обобщает он, основные положительные эффекты могут быть связаны с сезонными факторами. Что касается российского рынка, то на нем, по мнению господина Тарнавского, рост в первом полугодии возможен исключительно в ответ на увеличение затрат.

Полина Трифонова