FT: Си Цзиньпин взял на себя оперативное командование вооруженными силами Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин сосредоточил оперативное командование Народно-освободительной армией Китая в своих руках. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: Marko Djurica / Reuters Си Цзиньпин

После череды антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных военных чиновников в Центральном военном комитете (ЦВС) КНР осталось всего два человека, и один из них — сам господин Си. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны, пишет FT.

Накануне Министерство обороны Китая сообщило о начале расследования в отношении заместителя председателя ЦВС Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Чиновников подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», указано в заявлении министерства. Решение о начале расследования принял Центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Теперь в ЦВС остались лишь Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года.

По официальным данным, за 2025 год в Китае привлекли к ответственности за коррупцию 69 чиновников на уровне региональных министерств и выше. Всего за прошедший год было расследовано более 1 млн дел о коррупции, к ответственности были привлечены 983 тыс. человек.

Кирилл Сарханянц