В Китае начали расследование против двух высокопоставленных военных чиновников

В Китае начали расследование в отношении зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайское Минобороны.

Чиновников подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», указано в заявлении министерства. Решение о начале расследования в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли принял Центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Согласно заявлению КНР, за 2025 год в Китае привлекли к ответственности за коррупцию 69 чиновников на уровне региональных министерств и выше. Всего за прошедший год было расследовано более миллиона дел о коррупции, к ответственности были привлечены 983 тыс. человек.