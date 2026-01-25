Суд отправил в СИЗО участницу аферы с похищением подростка в Красноярске

Сегодня суд Красноярска отправил в СИЗО на два месяца 18-летнюю жительницу Сургута — предполагаемую участницу аферы с похищением несовершеннолетнего сына красноярского бизнесмена. Об этом рассказали в прокуратуре края, которая поддержала ходатайство следствия об аресте девушки.

По информации ведомства, 22 января поздно вечером красноярский бизнесмен, вернувшись домой, не обнаружил 14-летнего сына и примерно 2,5 млн руб. в различной валюте, хранившихся в сейфах. Позже на телефон отца поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 10 раз больше украденной суммы, а также видеообращение самого подростка. Тот просил выполнить условия, выдвинутые похитителем.

По данным с видеокамер, ребенок ушел из дома вместе с незнакомым человеком в капюшоне. 23 января пропавший подросток был найден в компании с 18-летней жительницей Сургута в арендованной квартире. Девушку задержали.

Как рассказали в прокуратуре, в январе некие злоумышленники уговорили 14-летнего сына красноярского бизнесмена забрать деньги из домашних сейфов, убедив, что этим он якобы помогает родным. Наличные необходимо было передать посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск приехала 18-летняя студентка. Девушка вместе с подростком с помощью дисковой пилы и кувалды вскрыла сейфы, похитила наличные. Часть денег — 31 тыс. руб. — она оставила себе, остальное передала неизвестному мужчине у ресторана «Север». Как рассказали в региональном управлении СКР, следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Силовики разыскивают других участников аферы и похищенные деньги.

Илья Николаев