Пропавшего в Красноярске 14-летнего школьника нашли. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подросток находился вместе с девушкой в арендованной квартире, сообщили в СУ СКР региона. По данным ведомства, накануне, 22 января, в следственные органы обратился житель коттеджного поселка Серебряный Бор с заявлением об исчезновении сына.

Вечером того же дня мальчик ушел из дома в неизвестном направлении с неустановленным лицом. Позже на телефон отца ребенка в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа $350 тыс., а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа в доме родителей школьника пропали 3 млн руб.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ).

Александра Стрелкова