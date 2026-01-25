Производство сыров и творога в Кабардино-Балкарии выросло на 9%

В январе-ноябре 2025 года в Кабардино-Балкарии произведено более 4,5 тыс. т сыров и творога, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Также предприятия Кабардино-Балкарии в январе-ноябре выпустили 1,8 тыс. т сливочного масла, что на 3,2% больше. Производство сливок увеличилось на 2,5%, до 148,5 т.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» ранее, по данным на 1 декабря 2025 года в сельскохозяйственных организациях КБР насчитывалось 18,2 тыс. голов коров, 102,8 тыс. голов овец и коз. Поголовье коров выросло на 2,4%, овец и коз — на 3%

Мария Иванова