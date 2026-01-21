В КБР поголовье коров и овец увеличилось на 2-3% за год

Сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии продемонстрировали рост поголовья коров на 2,4%, овец и коз — на 3%, птицы — на 13,8% за год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 1 декабря 2025 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 18,2 тыс. голов коров, 102,8 тыс. голов овец и коз и порядка 2,5 млн голов птицы.

Отмечается, что на сельскохозорганизации приходится 13% от поголовья коров по республике, 23,8% численности овец и коз, а также более половины поголовья птицы.

Наталья Белоштейн