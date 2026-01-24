Задержана девушка, сопровождавшая пропавшего подростка из Красноярска

Задержана 18-летняя жительница Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным подростка из Красноярска. Ее подозревают в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, 21 января девушка прилетела в Красноярск. 22 января она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили оттуда 3 млн руб. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, оставив часть себе. После этого девушка и подросток направились в арендованную преступниками квартиру и ждали там дальнейших указаний.

Решается вопрос об избрании девушке меры пресечения. СКР добавил, что продолжает поиск ее сообщников.

О пропаже 14-летнего сына в полицию заявил его отец вечером 22 января. Подросток ушел из дома с незнакомым человеком в капюшоне. Отец мальчика рассказал, что похитители требовали выкуп в $350 тыс. Позже «похититель» связался с отцом ребенка и отправил ему видеообращение от сына, просившего выполнить все требования. 23 января похищенный подросток был найден.СКР возбудил дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).