Русский рок, «Пигмалион» и «Мужчина нарасхват»

В Ярославле в период с 26 января по 1 февраля выступят Хор Сретенского монастыря, оркестр CAGMO с рок-программой, джазовый музыкант из Израиля Таль Бабицкий, состоятся спектакли «Мужчина нарасхват» с Ольгой Бузовой, «Пигмалион» с Олесей Железняк и «Космонавт по объявлению» Васи Ложкина. 27 января в городе вспомнят события блокадного Ленинграда и историю Анны Франк. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хор Московского Сретенского монастыря, Вконтакте Фото: Хор Московского Сретенского монастыря, Вконтакте

Концерты

26 января во Дворце молодежи выступит Хор Сретенского монастыря. Современный состав формировался с начала 90-х годов из молодых мужчин. Стоимость билетов на концерт — от 2 тыс. руб., начало в 19:00.

30 января в КЗЦ «Миллениум» пройдет концерт оркестра CAGMO с новой программой по музыке известных русских рок-групп. В программе прозвучат песни групп «Агата Кристи», «Аукцыон», «7Б», «Маша и Медведи», «Гражданская Оборона», «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Гарик Сукачев», «Смысловые Галлюцинации», «Альянс», «Чиж & Co», «Пилот», «Кипелов». Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб., начало в 19:00.

30 января на сцене Ярославской филармонии прозвучат произведения мастеров эпохи барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Георг Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Алессандро Скарлатти, Арканджело Корелли, Генри Перселла, Клаудио Монтеверди. Произведения исполнят талантливые солисты проекта «Молодая опера России», под руководством арт-директора проекта, оперной певицы Любови Казарновской. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб.

1 февраля в концерт-холле «Кино» выступит джазовый музыкант из Израиля Таль Бабицкий. Выступление гостя из Тель-Авива будут сопровождать Стас Майнугин (саксофон), Иван Варкентин (бас-гитара) и Сергей Терентьев (барабаны). Стоимость билетов — от 800 руб., начало в 19:00.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комедия-мужчина-нарасхват.рф Фото: комедия-мужчина-нарасхват.рф

26 января в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль-комедия «Мужчина нарасхват». Суть сюжета в том, что главная героиня находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у нее только один — финансовая обеспеченность. Найдя подходящего мужчину, героиня уже готовится к свадьбе, однако узнает о том, что тот женат. Она расстраивается и собирается испортить ему жизнь. Роли в спектакле обычно играют Ольга Бузова, Павел Гайдученко, Евгений Никишин, Сергей Писаренко. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,7 тыс. руб.

27 января театр «Луч» покажет в областном Доме актера спектакль «Анна Франк», посвященный Дню памяти жертв Холокоста. Спектакль рассказывает историю семьи Франк. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 600 руб.

28 января в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль Романа Самгина «Пигмалион» по мотивам одноименного романа Бернарда Шоу о превращении неотесанной цветочницы в светскую леди. В главных ролях Олеся Железняк и Александр Галибин. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Пигмалион, или Моя прекрасная леди»

Фото: Театральная компания «Маскарад» Спектакль «Пигмалион, или Моя прекрасная леди»

Фото: Театральная компания «Маскарад»

28 января в областном Центре детей и юношества покажут спектакль «Преступление и наказание» театра «Луч» по мотивам романа Федора Достоевского. Режиссер — Яна Потапова. Постановка является попыткой заглянуть вглубь человеческой души. Стоимость билетов — 300 руб., начало в 18:30.

29 января в областном Доме актера состоится спектакль «Космонавт по объявлению» — постановка Воображаемого театра Васи Ложкина. Это история о мечте. События разворачиваются в коммунальной квартире Петербурга, в бескрайних просторах Космоса и в параллельной реальности. Главные роли исполняют артисты театра им. Федора Волкова. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1,3 тыс. руб.

31 января во Дворце молодежи покажут шоу «Иллюзии XXI века». Мастера иллюзий Ольга Фокс и Артем Пик покажут такие трюки как чтение мыслей, левитация, исчезновения. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шоу «Иллюзии XXI века» Фото: Шоу «Иллюзии XXI века»

Выставки и встречи

27 января во Дворце культуры «Судостроитель» состоится лекция-путешествие «Радио блокадного Ленинграда» из цикла «Дневник блокады». Зрители узнают историю блокадного города с новой стороны — работы Ленинградского радио, которое историки называли «Нитью жизни». Начало в 13:00, стоимость билетов — от 250 руб.

29 января в Музее зарубежного искусства на выставке «Наполеон. От триумфа до крушения» состоится арт-медиация. Арт-медиация подразумевает активное участие публики в обсуждении, в ходе которого медиатор вместе с участниками рассматривает разные трактовки и формирует представление о произведении. На выставке представлены произведения европейских художников, посвященные Наполеону и событиям Наполеоновских войн. Начало в 16:00, стоимость билета — 500 руб.

29 января в Музее истории города Ярославля откроется выставка «Человек: версия художника». Музей впервые покажет значительную часть своей портретной коллекции. В экспозиции — портреты актеров, журналистов, политиков, почетных граждан города Ярославля. Стоимость билетов — 90-180 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Человек: версия художника»

Фото: Музей истории города Ярославля Выставка «Человек: версия художника»

Фото: Музей истории города Ярославля

Фестиваль народных художественных промыслов Центральной России пройдет в Академии Пастухова ТГУ 30 и 31 января. В программе фестиваля выставка художников Ярославля, конкурс-викторина «Эрудит народных промыслов», мастер-классы «Золотая Хохлома», «Синева Гжели», «Цветы Жостово», «Лазурная Финифть», «Сказка Майолики», «Создание цифрового орнамента народного промысла», выступления заслуженного ансамбля казачьей песни «Плетенька» и народного самодеятельного коллектива ансамбля казачьей песни «Чарочка». Также мастер-класс дадут художники Михаил Бекетов и Елена Евдокимова. Полная программа с указанием времени по ссылке. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

31 января в библиотеке им. Некрасова киноблогер, продюсер и сценарист Грин Kinohelper прочитает лекцию «Современное кино: как его смотреть и что с ним будет?». Спикер ответит на вопросы, зачем люди смотрят кино, почему нельзя сравнивать книги и фильмы по ним и чем киноляп отличается от драматургической ошибки. Начало в 16:00, вход свободный.

31 января в Городском выставочном зале им. Николая Нужина пройдет встреча с ярославским художником Антоном Братыкиным в пространстве выставки «Древо жизни». Художник расскажет о своем творчестве и авторской манере, о вдохновении и выборе сюжетов, содержании произведений, выборе цветовой гаммы, способах передачи основной идеи произведения. Пейзажи, выполненные автором, заключают в себе размышления на тему отношений человека с природой. Начало в 14:00, стоимость билетов — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Древо жизни»

Фото: Музей истории города Ярославля Выставка «Древо жизни»

Фото: Музей истории города Ярославля

До 2 февраля в Музее истории города Ярославля работает выставка «Время на показ». Впервые музей показал свою коллекцию антикварных и современных часов. На выставке представлены часы наручные, карманные, настенные, настольные и напольные, выпущенные с конца XIX до начала XXI века, работы современных ярославских художников и ювелиров. Стоимость билетов — 50-100 руб.

Спорт

Ярославский ХК «Локомотив» 30 января и 1 февраля сыграет на «Арене-2000» матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Железнодорожники» встретятся с «Ладой» из Тольятти и ХК «Сочи» соответственно. Матч в пятницу начнется в 19:00, в воскресенье — в 17:00.

Кино

В кинотеатрах стартовали показы приключенческой ленты «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне угрозы войны с Великобританией в императорском дворце обнаружена механическая блоха. Молодой офицер Петр Огарев, стремящийся заслужить доверие императора Александра III, получает задание расследовать это происшествие. В поисках истины он объединяется с тульским мастером Левшой. Вместе им предстоит пережить немало опасных моментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Левша» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Левша»

Недалеко от Ярославля

В Рыбинске 1 февраля во Дворце молодежи выступят «Кумиры поколений» — солист «Ласкового мая» Андрей Гуров, солист золотого состава ВИА «Синяя птица» Владимир Преображенский и экс-солист бой-бэнда «На-На» Павел Соколов. Организаторы обещают, что «концерт подарит всем присутствующим настоящую машину времени». Стоимость билетов — от 2,2 тыс. руб., начало в 17:00.