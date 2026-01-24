В поселке под Ярославлем восстановили электричество

В Щедрино Ярославского округа восстановили электричество. Об этом сообщил глава округа Алексей Михайлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Михайлов Фото: Алексей Михайлов

«Ъ-Ярославль» сообщал, что электроснабжение было прервано утром 24 января из-за повреждения оборудования 10 кВ на подстанции 35 кВ «Щедрино». На период восстановительных работ дома поселка, а также прилегающих населенных пунктов подключали к резервному источнику питания.

Сейчас специалисты завершили работы, электроснабжение восстановлено по основной схеме и осуществляется в полном объеме, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго».

Алла Чижова