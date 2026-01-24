Аквапарк за один миллиард рублей открыли в Астрахани

Первый в Астрахани аквапарк «Жемчужина» принял первых посетителей 31 декабря 2025 года. Спустя три недели региональное министерство экономического развития опубликовало некоторые подробности и кадры с места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минэкономразвития Астраханской области Фото: Минэкономразвития Астраханской области

Чиновники напомнили, что проект стоимостью 1 млрд руб. оплатил частный инвестор. В мае прошлого года «Ъ — Средняя Волга» писал, что речь идет об астраханском ООО «Базис СБ». Ранее инвестором проекта называли ИП Кузнецову.

Строительством крытого аквапарка занималось ООО «Крымстройгрупп» из Симферополя. Комплекс возвели на участке 9В в 3-м пр-де Нефтяников в микрорайоне им. Бабаевского. В аквапарке построили 10 горок. Также есть бассейны, сауны, раздевалки, буфет и т. д.

Дарья Васенина