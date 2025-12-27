В Астрахани после долгого строительства открывают аквапарк «Жемчужина»

Аквапарк «Жемчужина» откроют в Астрахани 31 декабря в 12:00. Информация появилась на странице объекта в социальной сети. Строительство круглогодичного крытого аквапарка на 500 посетителей завершили еще осенью. В октябре водные аттракционы прошли проверку технадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглогодичный аквапарк "Жемчужина" открывают после долгого строительства

Фото: Официальный сайт аквапарка «Жемчужина» Круглогодичный аквапарк "Жемчужина" открывают после долгого строительства

Фото: Официальный сайт аквапарка «Жемчужина»

«Сейчас, когда аквапарк только открылся, идет точная настройка всех систем. Благодаря вашей обратной связи мы сможем еще быстрее довести все до совершенства», — написала администрация «Жемчужины».

Руководство аквапарка предложило первым посетителям отправить свои замечания по электронной почте и пообещало оперативно на них отреагировать. 31 декабря «Жемчужина» будет работать с 12:00 до 18:00. Стоимость, как указано в сообщении, единая — 1700 руб.

Аквапарк «Жемчужина» площадью 8 тыс. кв. м стоимостью 1 млрд руб. построили на участке 9в по 3-му проезду Нефтяников микрорайона Бабаевского между объездной трассой Е-40 и железной дорогой. Объект должны были ввести в эксплуатацию во II–III квартале 2025 года, сообщали журналистам замминистра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова и представитель инвестора Эмма Магомедрасулова. Глава региона Игорь Бабушкин заявлял, что инвестпроект по строительству «Жемчужины» реализуют при поддержке Корпорации развития региона в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Источник «Ъ» сообщал, что подряд на строительство получило ООО «Крымстройгрупп» из Симферополя.

Марина Окорокова