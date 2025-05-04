Инвестор уплыл в тень

На окраине Астрахани завершается строительство круглогодичного крытого аквапарка стоимостью 1 млрд руб., рассчитанного на 500 посетителей. Объект площадью 8 тыс. кв. м планируют сдать уже к III кварталу 2025 года. Аквапарк строит частное лицо, имя которого не разглашается. Название комплекса также остается неизвестным. Урбанисты предупреждают, что из-за нерешенного транспортного вопроса объект рискует стать просто дорогой декорацией города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор еще не выбрал название для астраханского аквапарка

Фото: Правительство Астраханской области Инвестор еще не выбрал название для астраханского аквапарка

Фото: Правительство Астраханской области

В Астрахани близится к завершению строительство крытого аквапарка площадью 8 тыс. кв. м, рассчитанного на 500 посетителей. Объект стоимостью 1 млрд руб. должны ввести в эксплуатацию во II–III квартале 2025 года. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщили замминистра экономического развития региона Лейсан Шафикова и представитель инвестора Эмма Магомедрасулова.

Аквапарк строят на участке 9в по 3-му проезду Нефтяников микрорайона Бабаевского (ранее там был пустырь) между объездной трассой Е-40 и железнодорожными путями. Из объектов инфраструктуры рядом только АЗС «ЛУКОЙЛ». Подъездных путей к объекту не предусмотрено, ровно как и автобусных остановок, пешеходных переходов и светофоров. Земельный участок площадью 25,7 тыс. кв. м, по данным Росреестра, зарегистрирован в сентябре 2023 года. Его кадастровая стоимость составляет порядка 26,5 млн руб. (удельная 1029,3 руб. за кв. м). Вид разрешенного использования — развлекательные мероприятия.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале сообщил, что это масштабный инвестпроект. Его реализуют при поддержке Корпорации развития региона, которая работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Собственник планирует создать не менее 100 рабочих мест.

О начале возведения объекта в рамках инвестпроекта в сфере туризма «Строительство аквапарка» областные власти заявили в апреле 2024 года. Разрешение на застройку владелец участка получил 1 января 2024 года, а сдать объект намеривался в мае 2025 года. Изначально инвестором называли ИП Кузнецову, однако за год бенефициар поменялся. Его имя разглашать отказались, сославшись на его избегание публичности. Сейчас в реестре капитального строительства региона застройщиком фигурирует уже Владислав Кузнецов, а техническим заказчиком указано ООО «Базис СБ».

ООО «Базис СБ» зарегистрировано в Астрахани в ноябре 2010 года. Юрлицо занимается мониторингом электронных систем безопасности, а также их установкой. Директором с мая 2023 года числится Игорь Баранников. Учредители — Павел Торочков и Денис Шулика. Прошлый год фирма завершила с выручкой 417 млн руб. и прибылью в 14 млн руб.

В июне 2024 года «Базис СБ» столкнулась с претензиями надзорных органов. Служба строительного надзора Астраханской области в ходе проверки выявила, что работы по монтажу фундаментов и возведению колонн на тот момент уже велись. Согласно данным из журнала работ, подготовка территории к строительству началась 23 февраля 2024 года, а опалубка колонн была установлена 29 мая. В отчете отмечено, что фирма не поставила надзорный орган в известность за семь дней до начала работ, что свидетельствует о нарушении сроков уведомления. Также установлено, что строительная площадка не соответствует проектной документации: отсутствуют въезд и выезд, а также дорога для транспорта со стороны трассы. В результате юрлицу было объявлено предостережение.

Сейчас в аквапарке завершен монтаж горок, всего их 10 штук, заявила представитель инвестора Эмма Магомедрасулова. Почти закончены бассейны. Первый этаж: вестибюль, раздевалки и санузлы уже готовы. Далее проведут отделку площади с бассейнами, сообщила госпожа Магомедрасулова. Также в здании выделены зоны под административный отдел, блок быстрого питания, сауны, медпункт, тренерскую и помещение для матерей с детьми. Поскольку аквапарк крытый, доход рассчитывают получать круглогодично.

Хотя по заявлению властей и представителя бенефициара сдача аквапарка в эксплуатацию наступит уже в этом году, с его названием владелец до сих пор не определился.

Замминистра экономического развития области Лейсан Шафикова в ходе встречи заявила, что развитие туризма в регионе является приоритетом и большим шагом вперед. Она подчеркнула, что строительство крупных туристических объектов привлечет больше туристов и улучшит инфраструктуру. «Именно строительство таких объектов, как этот аквапарк, дает мощный приток туристов. Это улучшение инфраструктуры, запуск новых бизнесов. Мы, конечно же, ожидаем с большим нетерпением ввода в эксплуатацию этого объекта, потому что одна из основных задач, которую ставит перед нами Правительство РФ, это увеличение числа туристических поездок», — прокомментировала госпожа Шафикова.

Как сообщил источник «Ъ», подряд на строительные работы получило ООО «Крымстройгрупп» из Симферополя. Компания зарегистрирована в августе 2022 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Фирмой руководит Сергей Герасимов. Учредитель — Георгий Никифоров. По итогам 2024 года прибыль юрлица составила 556 тыс. руб. при обороте 3,3 млн руб.

Астраханский урбанист Антон Аверин считает, что аквапарк в регионе — хорошая идея, поскольку это создает рабочие места, имидж города и новый тип рекреации. «Аквапарк можно считать удачным, если он не „вырван из контекста“, а интегрирован в развитие района и транспортной сети. Он должен быть доступным, полезным и живым круглый год»,— отмечает господин Аверин.

Однако у эксперта все же есть опасения в части локации аквапарка. «Микрорайон Бабаевского — окраина города. Добраться туда без личного авто сложно. Без грамотной транспортной развязки аквапарк рискует быть доступным только для автомобилистов. И насколько мне известно, сейчас даже нет полноценной асфальтированной дороги к нему. Как локация будет справляться с наплывом автомобилей — непонятно», — считает урбанист.

В апреле прошлого года транспортный вопрос на заседании администрации губернатора подняла госпожа Магомедрасулова. Она указала, что аквапарку требуются подъездная дорога, автобусные остановки и светофор.

Глава региона Игорь Бабушкин распорядился проработать этот вопрос с профильными ведомствами в течение двух недель. Спустя год все еще неизвестно, когда именно организуют транспортную инфраструктуру у аквапарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский аквапарк представляет из себя одноэтажное здание

Фото: Правительство Астраханской области Астраханский аквапарк представляет из себя одноэтажное здание

Фото: Правительство Астраханской области

Корреспонденту «Ъ» здание аквапарка показалось несовпадающим с представленным на рендере объектом. На картинке строение занимает значительную часть земельного участка, в действительности же выглядит меньше. В проекте представлено два этажа, но построен только один. Будут ли возводить второй, пока не известно. Кроме того, согласно рендеру, позади аквапарка должен находиться открытый бассейн, однако к моменту посещения его там не было. Подрядчик полагает, что аквапарк запустят в тестовом режиме в сентябре текущего года.

Антон Аверин согласен, что идеи «на бумаге» могут значительно отличаться от действительности. «Как обычно, все зависит от реализации. Аквапарк может стать началом оживления района и поводом для гордости, или же мы получим дорогую декорацию на задворках города»,— заключил он.

Нина Шевченко