В Абу-Даби назвали переговоры по Украине позитивными и конструктивными

Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошли в позитивной, конструктивной обстановке. Об этом Reuters сообщил представитель правительства ОАЭ. Собеседник агентства добавил, что представители Москвы и Киева взаимодействовали в том числе напрямую, без посредничества американцев.

Украинские чиновники так же оценили встречу в ОАЭ — «положительно» и «конструктивно», утверждал журналист Axios Барак Равид. Источник ТАСС на вопрос о том, не стали ли переговоры безрезультатными, заявил, что «так нельзя сказать, они (результаты. — "Ъ") есть».

По данным СМИ, переговоры в трехстороннем формате могут продолжиться в Абу-Даби на следующей неделе.