Переговоры по Украине могут возобновить в Абу-Даби на следующей неделе

Украинские чиновники заявили, что переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби прошли «положительно» и «конструктивно». Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид. По его словам, новый раунд переговоров может состояться в Абу-Даби на следующей неделе.

О продолжении переговоров также сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, диалог могут возобновить «в ближайшие дни».

Сегодня в столице ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций трех стран.