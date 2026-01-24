Минниханов поручил усилить профилактику преступлений среди несовершеннолетних

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Соответствующие указания он дал на совещании в Доме Правительства, сообщает пресс-служба раиса.

На этой неделе в Татарстане произошло два инцидента. 22 января ученик 7-го класса школы № 37 в Нижнекамске напал на сотрудника школы с ножом. Днем ранее в лицее «Алгоритм» села Куюки Пестречинского района семиклассник совершил попытку отравления одноклассников.

Главам городов и районов поручено рассматривать вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде в еженедельном режиме. Вице-премьер Лейла Фазлеева и министр образования Ильсур Хадиуллин должны провести внеплановое заседание Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, совещание с руководителями образовательных учреждений и советы по профилактике.

Также поручено организовать разъяснительную работу с учащимися и родителями по мерам ответственности за противоправные действия и усилить пропускной режим во всех учреждениях социальной сферы.

Анар Зейналов